أردوغان: غزة تعرضت لأكثر عمليات التطهير العرقي وحشية على يد إسرائيل

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن غزة تعرضت لواحدة من أكثر عمليات التطهير العرقي وحشية على مدار عامين على يد إسرائيل.

واعتبر أردوغان، في حديثه خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) في إسطنبول، اليوم الاثنين، أن حركة حماس واضحة في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن إسرائيل قتلت أكثر من 200 من الأبرياء.

وأكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ثم البدء في عمليات إعادة الإعمار.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشكر إلى كل دول المنطقة التي أسهمت في وقف إطلاق النار في غزة وعلى رأسها مصر وقطر.

وتطرق أردوغان إلى الأوضاع في السودان، قائلًا إنه لا يمكن القبول بالمجازر ضد المدنيين في مدينة الفاشر بالسودان، مضيفًا "والمسؤولية الكبرى تقع على العالم الإسلامي".

وأكد أنه يجب مواصلة المساعدات الإنسانية للسودان ويجب الحفاظ على وحدة السودان واستقلاله.

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية، اليوم، اجتماعًا بشأن غزة، يشارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، الأحد، أن "وزراء خارجية الإمارات وإندونيسيا وقطر وباكستان والسعودية والأردن، يشاركون في الاجتماع الذي سيبحث آخر المستجدات على صعيد وقف إطلاق النار والوضع الإنساني بقطاع غزة".