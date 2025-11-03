إعلان

روسيا: إسقاط 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

كتب : مصراوي

09:50 ص 03/11/2025

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيانها إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف الوزارة أنه تم تدمير الطائرات المسيرة في مناطق روستوف، وساراتوف، وفولجوجراد، وبيلجورود، وستافروبول.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

وزارة الدفاع الروسية روسيا طائرة مسيرة أوكرانية

