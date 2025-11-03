روسيا: إسقاط 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وأضاف الوزارة أنه تم تدمير الطائرات المسيرة في مناطق روستوف، وساراتوف، وفولجوجراد، وبيلجورود، وستافروبول.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.