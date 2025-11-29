كيف نُفذ الهجوم الأوكراني على ناقلتي النفط الروسيتين في البحر الأسود؟

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا ن مسؤول أمني أوكراني، إن غواصات مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلتي نفط تابعتين لأسطول الظل الروسي في البحر الأسود، يومي الجمعة والسبت.

وكشف المسؤول الأوكراني، أن جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين استخدما في عملية مشتركة مسيرات "سي بيبي البحرية لضرب الناقلتين الروسيتين.

وأشار مصدر، إلى أن الناقلتين خرجتا عن الخدمة بعد تضررتا بشكل بالغ جراء الهجوم، مؤكدا أن ذلك "سيوجه ضربة موجعة لنقل النفط الروسي".

وتستخدم موسكو ما يُعرف بـ"اسطول الظل"، الذي يضم مئات الناقلات البحرية التي ترفع أعلاما مختلفة، لشحن نفطها إلى عملائها في تحايل وتحد للعقوبات المفروضة عليها.

واستُهدفت ناقلة النفط "فيرات" التي ترفع علم جامبيا بهجوم آخر اليوم السبت، بعد أن تعرضت لأضرار أولية يوم أمس الجمعة، وفق ما أفادت به وزارة النقل التركية.

وأعلنت البحرية التركية، وقوع أضرار طفيفة فوق خط الماء دون اندلاع حريق في السفينة التي تبعد قرابة 50 كيلومترا من السواحل التركية.

ووفقا لما أظهرته بيانات تتبع السفن، فقد تباطأت السفينة وانحرفت نحو الساحل في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأكدت وزارة النقل التركية، أنها لم تتلق أي طلب من طاقم السفينة لمغادرتها، غير أنها أرسلت قاطرة إطفاء لموقع الحادث.

لم تكن وجهة الناقلة "فيرات" واضحة، إذ تشير بيانات الشحن إلى أنها كانت تنتظر طلبات في البحر الأسود.

وفي يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السفينة "فيرات" حين أبحرت باسم مختلف، قبل أن تفرض عليها بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات في وقت لاحق من العام الجاري.

استُهدفت ناقلة ثانية في الهجوم الأوكراني قرب البحر الأسود يوم الجمعة، حيث تم إجلاء طاقمها المكون من 25 فردا.

وفي مقطع فيديو، ظهرت قاطرات إطفاء تركية وهي تعمل على إخماد حريق كبير على السفينة التي كانت تبعد قرابة 30 ميلا من الساحل التركي. وأعلنت وزارة النقل التركية نجاح جهود الإطفاء على سطح السفينة "كايروس".

خضعت "كايروس" التي يبلغ طولها 275 مترا، وتزن حوالي 80 ألف طن، لعقوبات أوروبية هذا العام. وكانت غادرت ميناء في الهند عائدة إلى ميناء "نوفوروسيسك" الروسي على البحر الأسود.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وقعت عدّة انفجارات على متن سفن تحمل نفطا روسيا من البحر الأسود.