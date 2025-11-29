إعلان

ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا بالكامل

كتب : مصراوي

03:22 م 29/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها سيتم إغلاقه بالكامل، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يرجى النظر في إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تُكثّف فيه إدارة ترامب الضغط على فنزويلا بنشر عسكري كبير في منطقة البحر الكاريبي، يشمل أكبر حاملة طائرات في العالم.

ترامب إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا فنزويلا الرئيس الأمريكي

