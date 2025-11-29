إعلان

حزب الله يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان

كتب : مصراوي

01:36 م 29/11/2025

حزب الله اللبناني

وكالات

رحب حزب الله بزيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان التي تبدأ غدًا الأحد وتستمر لحوالي 3 أيام، ووجه له رسالة.

وقال حزب الله في رسالته لبابا الفاتيكان: "نؤكد تمسكنا ‏بالعيش الواحد المشترك والديمقراطية التوافقية وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي للبنان".

وأضاف: "نعول على مواقفكم في رفض الظلم والعدوان اللذين يتعرض لهما وطننا ‏لبنان على أيدي الصهاينة الغزاة وداعميهم".

وأكد حزب الله في رسالته، التزامه بحقه الذي وصفه بـ"المشروع" في رفض التدخل الأجنبي "الذي يريد فرض وصايته على بلدنا ‏وشعبنا ومصادرة قراره الوطني".

وتبدأ زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان يوم غد الأحد الموافق 30 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، وتشمل لقاء رسميًا مع الرئيس جوزيف عون، وقداسًا في وسط العاصمة بيروت، زيارة مرفأ بيروت للصلاة على ضحايا 4 أغسطس، ولقاءات مع المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية.

حزب الله بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر لبنان الرئيس جوزيف عون بيروت

