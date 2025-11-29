حزب الله يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان
رحب حزب الله بزيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان التي تبدأ غدًا الأحد وتستمر لحوالي 3 أيام، ووجه له رسالة.
وقال حزب الله في رسالته لبابا الفاتيكان: "نؤكد تمسكنا بالعيش الواحد المشترك والديمقراطية التوافقية وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي للبنان".
وأضاف: "نعول على مواقفكم في رفض الظلم والعدوان اللذين يتعرض لهما وطننا لبنان على أيدي الصهاينة الغزاة وداعميهم".
وأكد حزب الله في رسالته، التزامه بحقه الذي وصفه بـ"المشروع" في رفض التدخل الأجنبي "الذي يريد فرض وصايته على بلدنا وشعبنا ومصادرة قراره الوطني".
وتبدأ زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان يوم غد الأحد الموافق 30 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، وتشمل لقاء رسميًا مع الرئيس جوزيف عون، وقداسًا في وسط العاصمة بيروت، زيارة مرفأ بيروت للصلاة على ضحايا 4 أغسطس، ولقاءات مع المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية.