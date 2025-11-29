إعلان

فيديو.. استقبال بابا الفاتيكان بـ"طلع البدر علينا" يُثير غضبا واسعا في تركيا

كتب : سهر عبد الرحيم

01:32 م 29/11/2025

مراسم استقبال بابا الفاتيكان

أثارت مراسم استقبال بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، في تركيا موجة انتقادات واسعة، إذ رفعت له الفرقة الموسيقية عند دخوله قاعة جيهانوما في أنقرة أنشودة "طلع البدر علينا".

أعاد عدد من الأتراك نشر فيديو المراسم، متسائلين عن سبب استقبال بابا الفاتيكان بهذه الطريقة.

كما أعرب كثيرون عن استيائهم من تشبيه استقبال البابا بدخول الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة في القصة المعروفة، معتبرين أن ما حدث خلط ديني وثقافي غير لائق.

وزار بابا الفاتيكان، اليوم السبت، مسجد السلطان أحمد في إسطنبول. ولدى وصوله، استقبل البابا ورافقه إلى المسجد رئيس الشؤون الدينية في تركيا.

وبعد زيارة المسجد، توجه البابا إلى كنيسة مور إفريم في جرينكوي. وخلال زيارة استضافها بطريرك أنطاكية مار إجناطيوس الثاني والكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشرقية أفرام كريم، صلى مع البطاركة.

يأتي ذلك في سياق زيارة ليو الرابع عشر إلى تركيا، التي تتضمن جولة بين أنقرة وإسطنبول، مع لقاءات دينية وسياسية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، بحسب المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي.

وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، إن الزيارة التي تضمنت أنقرة وإسطنبول وبيروت، تستمر 6 أيام من الخميس 27 نوفمبر إلى الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.

مراسم استقبال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر تركيا طلع البدر علينا مسجد السلطان أحمد إسطنبول

