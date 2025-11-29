أثارت مراسم استقبال بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، في تركيا موجة انتقادات واسعة، إذ رفعت له الفرقة الموسيقية عند دخوله قاعة جيهانوما في أنقرة أنشودة "طلع البدر علينا".

Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiram Veda tepelerinden Medine’ye girerken söylenen ilahide Efendimizi Dolunaya benzetiyorlardı.



Hadis-i Şerifte alenen müjdelediği Türk halkının topraklarına 1403 yıl sonra Papa geliyor ve o muhteşem ilahi ile Papa efendi karşılanıyor.

أعاد عدد من الأتراك نشر فيديو المراسم، متسائلين عن سبب استقبال بابا الفاتيكان بهذه الطريقة.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Papa ilahilerle karşılanmış…

Kızlı erkekli "Tale'el Bedru Aleyna" okunuyor…

İsa'yı ilahlaştıran bir inanç…

كما أعرب كثيرون عن استيائهم من تشبيه استقبال البابا بدخول الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة في القصة المعروفة، معتبرين أن ما حدث خلط ديني وثقافي غير لائق.

Beştepe de tala al bedru ilahisi papa nın yüzüne karşı okundu diye sevinen şuursuzlar

İlahin meali

"Sen güneşsin sen ay sın

Sen nur üstüne nursun

Sen süreyya ışığısın

Ey sevgili Resul"

وزار بابا الفاتيكان، اليوم السبت، مسجد السلطان أحمد في إسطنبول. ولدى وصوله، استقبل البابا ورافقه إلى المسجد رئيس الشؤون الدينية في تركيا.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Papa ile yapılan ortak basın açıklaması öncesinde 'Taleal Bedru' ilahisi söylendi.



Hicret'in 8. yılında, Medine'nin ufku dolunay gibi aydınlandığında, Ensar'ın çocukları ve kadınları, kalplerinden taşan bir muhabbetle…

وبعد زيارة المسجد، توجه البابا إلى كنيسة مور إفريم في جرينكوي. وخلال زيارة استضافها بطريرك أنطاكية مار إجناطيوس الثاني والكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشرقية أفرام كريم، صلى مع البطاركة.

يأتي ذلك في سياق زيارة ليو الرابع عشر إلى تركيا، التي تتضمن جولة بين أنقرة وإسطنبول، مع لقاءات دينية وسياسية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، بحسب المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي.

وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، إن الزيارة التي تضمنت أنقرة وإسطنبول وبيروت، تستمر 6 أيام من الخميس 27 نوفمبر إلى الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.