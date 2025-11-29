إعلان

إيران تصادر سفينتين تحملان وقودا مهربا في الخليج

كتب : مصراوي

12:07 م 29/11/2025

طهران- (د ب أ)

صادرت قيادة مكافحة التهريب التابعة للبحرية الايرانية سفينتين تحملان وقودًا مهربًا في مياه الخليج.

وقال المدعي العام في جزيرة كيش:" ضبطت قيادة مكافحة التهريب البحرية سفينتين تحملان وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي"،بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف: تم اكتشاف ومصادرة 80 ألف لتر من الوقود المهرب خلال تفتيش هاتين السفينتين".

كانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن احتجاز ناقلة النفط "تالارا" التي ترفع علم جزر مارشال في بحر عمان وتحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية.

وكانت السفينة "تالارا" تتحرك من عجمان بدولة الإمارات، باتجاه سنغافورة عندما اعترضتها قوات إيرانية.

