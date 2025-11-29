شركات طيران تصلح برامج لطائرات إيرباص إيه 320 بعد أعطال مفاجئة

باريس/ واشنطن- (أ ب)

أعلنت بعض شركات الطيران حول العالم إلغاء وتأجيل رحلات مطلع الأسبوع الجاري لإصلاح برنامج على طائرة يتم استخدامها بشكل تجاري على نطاق واسع بعد أن كشف تحليل أن شفرة بالحاسب الآلي ربما ساهمت في حدوث انخفاض مفاجئ في ارتفاع طائرة جيت بلو الشهر الماضي.

وقالت شركة أيرباص، أمس الجمعة، إن الفحص الذي أعقب حادث طائرة شركة جيت بلو كشف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤثر على البيانات الحساسة الخاصة بتشغيل عناصر التحكم في الطيران بالطائرات طراز إيه 320.

وانضمت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مطالبة شركات الطيران بمعالجة المشكلة باستخدام تحديث برمجي جديد.

وسوف تتأثر بذلك أكثر من 500 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة السلامة الجوية الأوروبية إن هذا الإجراء قد يسبب "اضطرابًا قصير المدى" لجداول الرحلات.

وبحسب الوكالة ، ظهرت المشكلة بعد إجراء تحديث برمجي لأجهزة الكمبيوتر على متن الطائرة.

وفي اليابان، ألغت خطوط أول نيبون الجوية، التي تشغل أكثر من 30 طائرة، 65 رحلة محلية كانت مقررة اليوم السبت.

وقالت إن من المحتمل حدوث إلغاءات إضافية غدا الأحد.

ويأتي التغيير البرمجي في الوقت الذي يبدأ فيه الركاب الأمريكيون العودة إلى ديارهم من عطلة عيد الشكر، والتي هي أكثر أوقات السفر ازدحامًا في البلاد.

وتملك الخطوط الجوية الأمريكية نحو 480 طائرة من طراز إيه 320، منها 209 طائرة تأثرت بذلك.

وقالت الشركة إن إصلاح العطل يستغرق نحو ساعتين للعديد من الطائرات وإن التحديثات للغالبية العظمى ستنتهي يوم الجمعة، وسوف ينتهي جزء قليل اليوم السبت.