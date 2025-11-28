إعلان

سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة في آلية عسكرية لقوات الاحتلال

كتب-عبدالله محمود:

08:58 م 28/11/2025

تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تصديهم لاقتحامها بلدة السيلة الحارثية.

وأوضحت سرايا القدس، أن كتيبة جنين فجرت أيضًا عبوة ناسفة في آلية عسكرية لقوات الاحتلال بمحور البير في بلدة السيلة الحارثية وحققت إصابة مباشرة.

الاحتلال يقتحم بلدة في جنين

أفادت قناة الجزيرة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سيلة الحارثية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

قصف مدفعي يستهدف مناطق شرقي خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بشن قصف مدفعي على مناطق شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.

