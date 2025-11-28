سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة في آلية عسكرية لقوات الاحتلال

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تصديهم لاقتحامها بلدة السيلة الحارثية.

وأوضحت سرايا القدس، أن كتيبة جنين فجرت أيضًا عبوة ناسفة في آلية عسكرية لقوات الاحتلال بمحور البير في بلدة السيلة الحارثية وحققت إصابة مباشرة.

الاحتلال يقتحم بلدة في جنين

أفادت قناة الجزيرة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سيلة الحارثية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

قصف مدفعي يستهدف مناطق شرقي خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بشن قصف مدفعي على مناطق شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.