حزب الله: إسرائيل فعلت كل ما بوسعها لإنهاء المقاومة لكنها فشلت

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن إسرائيل فعلت كل ما بوسعها لإنهاء المقاومة اللبنانية لكنها فشلت.

وخلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، وجه الأمين العام لحزب الله، رسالة للحكومة اللبنانية قائلا:"أقول للحكومة اللبنانية لا يمكن أخذ الحقوق دون القيام بأهم الواجبات وهو حماية المواطنين".

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "لا تفويض لأحد بالتخلي عن قوة لبنان بل التفويض للتحرير واستعادة الأرض والأسرى".

وأكد قاسم، أن هناك اختراقات أمنية وعملاء داخل الساحة اللبنانية، موضحاً أن طبيعة المواجهة المفتوحة تتيح لإسرائيل العمل مع جهات أمريكية ودولية وعربية.

ووصف قاسم عملية اغتيال علي الطبطبائي، أنه يشكل اعتداءً سافراً، مؤكدًا أن الحزب سيرد في الوقت المناسب.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار يمثل انتصاراً للمقاومة وحزب الله ولبنان، مؤكداً أن الاتفاق فتح مرحلة جديدة باتت فيها الدولة مسؤولة عن طرد الاحتلال ونشر الجيش اللبناني.

وشدد قاسم، على أن الحزب متماسك، وله أصول وجذور، وأن الهدف من الاغتيال الإسرائيلي لم يتحقق ولن يتحقق، قائلاً:"نحن مستمرون في مقاومتنا".

وأشار قاسم إلى أن الحزب قدم آلاف التضحيات، إلا أنه يستعيد قدرته في كل مرحلة ويستبدل قياداته بكل قوة وثبات، موضحًا أن وجود الاختراقات الأمنية يستدعي معالجة الأخطاء.

وذكر أن العدوان الإسرائيلي هو عدوان على كل لبنان، وليس على حزب الله فقط، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى القيام بواجبها في ردع إسرائيل وتحمل مسؤولياتها في حماية لبنان.