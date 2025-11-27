إعلان

الأمين العام للناتو: روسيا دفعت أثمانا باهظة في مقابل مكاسب ضئيلة

كتب-عبدالله محمود:

05:31 م 27/11/2025

مارك روته أمين عاما حلف شمال الأطلسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن روسيا دفعت أثمانا باهظة في مقابل مكاسب ضئيلة بسبب حربها في أوكرانيا.

وأكد الأمين العام للناتو، في تصريحات له اليوم الخميس، أن دعم حلف شمال الأطلسي، لأوكرانيا يبعث برسالة قوية إلى روسيا مفادها أننا لن نتخلى عن كييف.

وشدد روته، على أهمية أن يكون الناتو حلفا عابرا لمنطقة الأطلسي من أجل ضمان حماية الشعوب.

وفي ذات السياق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن أوكرانيا بحاجة لجيش قوي وضمانات أمنية موثوقة ولا يجب إجبارها على التنازل عن أراض لها.

وأضاف ميرتس، "أنه يجب الالتزام بخطوط التماس الحالية كأساس لأي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا".

وفي وقت ساب، أكد رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، أن المناقشات بشأن خطة السلام لأوكرانيا تتقدم بوتيرة سريعة، لافتًا إلى أنه ناقش مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ضرورة زيادة الضغط على روسيا.

وأوضح رئيس وزراء هولندا، أن التزام حكومته راسخ وهو دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا وسياسيا ليظهر الرئيس زيلينسكي بأقوى صورة ممكنة على طاولة المفاوضات.

مارك روته الأمين العام لحلف الناتو دعم حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا أوكرانيا بحاجة لجيش قوي روسيا دفعت أثمانا باهظة

