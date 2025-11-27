إعلان

"تفتيش منازل واشنطن".. المكتب الفيدرالي يكشف تفاصيل جديدة بشأن إطلاق النار قرب البيت الأبيض

كتب : مصراوي

05:05 م 27/11/2025

إطلاق النار قرب البيت الأبيض

كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كاش باتيل، تفاصيل جديدة بشأن حادث إطلاق النار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض في واشنطن.

وقال باتيل في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن التحقيقات ما زالت جارية في الحادث الإرهابي الذي وقع بالبيت الأبيض أمس.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه تم توقيع عددا من مذكرات لتفتيش كافة المنازل في واشنطن بعد الحادث الذي صدم أمريكا.

وذكر باتيل، أن منفذ إطلاق النار في البيت الأبيض كانت له علاقة في أفغانستان مع القوات الشريكة هناك، موضحًا: "منفذ إطلاق النار أمس أتى إلى بلدنا بسبب الانسحاب الكارثي لإدارة بايدن من أفغانستان".

وأشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن منفذ إطلاق النار أمس دخل أمريكا بقرار من الإدارة السابقة بدون التحقق من خليفته أو تاريخه.

إطلاق النار البيت الأبيض المكتب الفيدرالي

