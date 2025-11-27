لجنة تحقيق مشتركة بين بغداد وأربيل بعد الهجوم على حقل غاز كورمور

أعلنت بغداد وأربيل، الخميس، تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لتحديد ملابسات الهجوم على حقل غاز كور مور والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وجاء ذلك عقب اتصال هاتفي بين رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث أدان الأخير الهجوم ووصفه بأنه اعتداء على العراق بأسره.

من جهته، طالب بارزاني الحكومة الاتحادية بسرعة القبض على المسؤولين عن الحادث ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن السماح بالإفراج عن المهاجمين بكفالة كما حصل في الماضي.

كما دعا رئيس الإقليم الولايات المتحدة وشركاء العراق إلى دعم الإقليم بمعدات دفاعية لحماية البنية التحتية الحيوية.

وكان مسؤولو حقل كور مور قد أكدوا أن الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرة مسيرة أدى إلى توقف العمليات في الحقل، وتسبب بانقطاع واسع للتيار الكهربائي في مناطق متعددة من الإقليم.

وتعتبر السلطات حقل كور مور أحد أكبر حقول الغاز في كردستان، فيما أكدت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في الإقليم أن تصدير الغاز إلى محطات توليد الطاقة قد أوقف مؤقتًا على خلفية الهجوم.