تفاصيل عرض إسرائيل لعناصر المقاومة في أنفاق رفح

قدّمت إسرائيل إلى حركة حماس، من خلال وسطاء، مقترحًا يتضمن مطالبة جميع عناصر الحركة الموجودين داخل أنفاق رفح بالخروج وتسليم أنفسهم للقوات الإسرائيلية، وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية 12.

ويشير العرض الإسرائيلي إلى أنه سيتم الإفراج عن هؤلاء المقاومين عقب قضائهم فترة في السجون الإسرائيلية، على أن يُسمح لهم بالعودة إلى قطاع غزة بشرط إعلان تخليهم عن السلاح والتعهد بعدم الانخراط مجددًا في أي نشاط تصفه إسرائيل بـ"الإرهابي".

وبحسب التقرير، فقد نقل الوسطاء هذا المقترح إلى حماس قبل عدة أيام، إلا أن مقاتلي الحركة رفضوا خيار الاستسلام.

كما ذكرت القناة 12 أنه ليس واضحًا ما إذا كانت القيادة السياسية للحركة قادرة على التواصل مع المقاتلين المحاصرين داخل الأنفاق شرق رفح، نتيجة انقطاع الاتصالات لفترة طويلة.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله: "عرضنا على المقاومين في رفح إمكانية النجاة والإفراج عنهم لاحقًا، لكنهم حتى الآن لم يقبلوا الشروط التي طرحناها. يبدو أنهم اختاروا الموت"، في إشارة إلى استمرار قصفهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد خروج 6 مقاومين من أنفاق رفح، حيث استشهد أربعة منهم وتم اعتقال اثنين، بالإضافة إلى خمسة آخرين كانوا قد خرجوا في وقت سابق واستشهدوا.

ووفق ما أعلنه الجيش، فقد ارتفع عدد المقاومين الذين استشهدوا فوق الأرض إلى 30، بينما يقول إن عددًا من القادة ما زالوا على قيد الحياة داخل الأنفاق، ويواصل الجيش الضغط عليهم للاستسلام والخروج.

وتقدّر الجهات الإسرائيلية وجود نحو 100 مقاوم محاصرين تحت الأرض في رفح، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات تحديد مواقع الأنفاق والعمل على تدميرها أو إغلاقها بالخرسانة.