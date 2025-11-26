دعا المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد" بالسودان، لورنس كورباندي، لوقف إطلاق النار والسلام الدائم في السودان.

وأضاف مبعوث الإيغاد بالسودان في تصريحات لقناة الجزيرة: "ندعم الوساطة الرباعية ونساند كل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار".

وأكد كورباندي، أنه لا يمكن وقف الحرب في السودان بالقوة أو بمساندة أحد أطراف النزاع: موضحًا: "طالبنا عدة مرات بلقاء مختلف الأطراف من أجل التعرف على وجهات النظر".

وقال مبعوث الإيغاد بالسودان، إن الوضع الإنساني مترد بسبب تصاعد المعارك على الجبهات.

وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من الدول المساندة لطرفي النزاع في السودان التوقف عن دعمهما.

وشدد دوجاريك في بيان له الأربعاء، على ضرورة توقف الدعم السريع والجيش السوداني عن أعمال العنف بالسودان.

وأكد أن العاملين في الأمم المتحدة لا يستطيعون الدخول إلى الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع عليها.