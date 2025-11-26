مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد ضرورة مواصلة تغطية القضية الفلسطينية

وكالات

اختُتمت أعمال الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، والتي عقدت بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبرئاسة الجمهورية العربية السورية وبمشاركة الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية والمنظمات والهيئات الإعلامية العربية ذات صفة مراقب لدى المجلس.

وفي هذا الصدد، أكدت القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب على ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية بكافة أبعادها السياسية والإنسانية والحقوقية وفي مقدمتها قضية القدس المحتلة وحث وسائل الإعلام العربية على مواصلة تغطيتها للتطورات الراهنة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة في قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مستنكرة استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين في خرق سافر لأحكام القانون الدولي والإنساني.

وفي ما يخص ميثاق الشرف الإعلامي، أكد المجلس أهمية الترويج لهذا الميثاق وفق التعديلات التي أُدخلت عليه خلال الدورة (163) لمجلس جامعة الدول العربية في 23/4/2025 مؤكداً تفعيل مقتضياته وترويجه على أوسع نطاق في المشهد الإعلامي العربي والالتزام بضوابطه القائمة على التحلي بالأمانة والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية وترسيخ ثقافة التسامح ونبذ خطابات التحيز والتمييز واحترام المقومات السيادية للدول الأعضاء.