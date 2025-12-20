إعلان

بن غفير يقترح إنشاء سجن جديد محاط بالتماسيح

كتب : محمود الطوخي

10:40 م 20/12/2025

إيتمار بن غفير

قالت القناة 13 العبرية، السبت، إن مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس إنشاء سجن جديد محاط بالتماسيح.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، هو من طرح الاقتراح خلال اجتماع لتقييم الأوضاع مع مفوض الشرطة.

وذكرت القناة، أنه على الرغم من أن اقتراح بن غفير قُوبل بسخرية كبيرة من قِبل عدد من الضباط، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بدراسة إمكانية إنشاء سجن مماثل، موضحة أن أحد المواقع المقترحة لإنشائه يقع قرب منطقة حمات غادر.

