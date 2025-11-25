إعلان

مسؤول أمريكي: أوكرانيا وافقت على اتفاق سلام محتمل مع روسيا

كتب : مصراوي

04:02 م 25/11/2025

الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نقلت شبكة إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي قوله، إن أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا.

وقال المسؤول الأمريكي إن "الأوكرانيين وافقوا على اتفاق السلام وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين حلها.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: إن كييف ترى آفاقا عديدة للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا بعد محادثات رفيعة المستوى جرت في الآونة الأخيرة بجنيف.

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، "إن موسكو لم تتسلم خطة السلام المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا، ونتنظر من الولايات المتحدة مشاركة خططها للتسوية عبر القنوات الرسمية".

وأكد بيسكوف وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه لم يتم مناقشة الخطة بالتفصيل، فهي لا تزال مسودة من الجانب الأميركي وضعت بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي، يعد الخيار الجوهري الوحيد هو المشروع الأميركي الذي سيكون أساسا جيدا للمفاوضات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا روسيا اتفاق سلام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي انتخابات المرحلة الثانية