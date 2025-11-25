مسؤول أمريكي: أوكرانيا وافقت على اتفاق سلام محتمل مع روسيا

وكالات

نقلت شبكة إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي قوله، إن أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا.

وقال المسؤول الأمريكي إن "الأوكرانيين وافقوا على اتفاق السلام وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين حلها.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: إن كييف ترى آفاقا عديدة للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا بعد محادثات رفيعة المستوى جرت في الآونة الأخيرة بجنيف.

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، "إن موسكو لم تتسلم خطة السلام المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا، ونتنظر من الولايات المتحدة مشاركة خططها للتسوية عبر القنوات الرسمية".

وأكد بيسكوف وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه لم يتم مناقشة الخطة بالتفصيل، فهي لا تزال مسودة من الجانب الأميركي وضعت بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي، يعد الخيار الجوهري الوحيد هو المشروع الأميركي الذي سيكون أساسا جيدا للمفاوضات.