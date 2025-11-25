مظاهرات في الساحل السوري تطالب بإطلاق سراح الموقوفين

دمشق- (د ب أ)

شهدت محافظتا طرطوس واللاذقية بالساحل السوري، اليوم الثلاثاء، خروج مظاهرات واعتصامات طالبت باللامركزية وإطلاق سراح الموقوفين.

وخرجت مظاهرة عند دوّار الزراعة في مدينة اللاذقية وأخرى في دوّار الأزهري، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وفق تلفزيون سوريا اليوم .

ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف القتل وتعزيز اللامركزية الإدارية، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع. ومن اللافتات: "اللامركزية.. لا للإرهاب.. لا للسلاح المنفلت"، بحسب ما أظهرت الصور المتداولة.

وجاءت المظاهرات استجابةً لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر".

وأصدر الشيخ غزال غزال أمس بياناً مصوَّراً وجّه فيه جملةً من الاتهامات والادعاءات بشأن واقع البلاد، متحدثاً عمّا وصفه بـ"تحوّل سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية".

وقال غزال ، في بيانه، إن "الطائفة العلوية لم تُعر يوماً الانتماء الطائفي وزناً، ولم تعترض على تولّي أي مكوّن سوري الحكم، إيماناً منها بشرعية الدولة" ، مشيرا إلى أن "أبناء الطائفة سلّموا سلاحهم للدولة ثقةً منهم بأنها سلطة تمثّل الجميع".

ووجّه غزال اتهامات للسلطة بأنها جعلت "المكوّن السني أداةً في سياستها"، مضيفاً أنه "كلما ارتفع صوت يندد بالظلم سارعت السلطة إلى إطلاق عبارات التحريض الطائفي منذ اليوم الأول".

وأكد الشيخ غزال، أنه "لا حرب وجود بين المكوّن العلوي والمكوّن السني"، داعياً إلى عدم تحويل الخلافات إلى صراع وجودي، ومشيراً إلى أن "سوريا لن تتحوّل إلى مستنقع لداعش"

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع أخرى في الجنوب السوري بمحافظة السويداء التي تطالب فئةٌ منها بالاستقلال، طبقا لتلفزيون سوريا .