الأمطار تغرق عشرات الخيام بمواصي خان يونس (فيديو)

وكالات

تسبب منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، في غرق عشرات من خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مياه الأمطار جرفت بعض الخيام ودمرتها، بينما تطايرت أخرى بفعل قوة الرياح.

بدوره، قال متحدث بلدية خان يونس صائب لقان إن "الأوضاع في المدينة كارثية للغاية بفعل تدمير الاحتلال الإسرائيلي مُعظم شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، ما انعكس بشكل كبير على منظومة تصريف مياه الأمطار".