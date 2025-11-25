إعلان

الأمطار تغرق عشرات الخيام بمواصي خان يونس (فيديو)

كتب : مصراوي

01:28 م 25/11/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تسبب منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، في غرق عشرات من خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مياه الأمطار جرفت بعض الخيام ودمرتها، بينما تطايرت أخرى بفعل قوة الرياح.

بدوره، قال متحدث بلدية خان يونس صائب لقان إن "الأوضاع في المدينة كارثية للغاية بفعل تدمير الاحتلال الإسرائيلي مُعظم شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، ما انعكس بشكل كبير على منظومة تصريف مياه الأمطار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمطار فلسطين مدينة خان يونس غزة

محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة