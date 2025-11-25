إعلان

تفكيك خلية إرهابية خطيرة في سيستان وبلوشستان بـ إيران

كتب : مصراوي

07:46 ص 25/11/2025

تمكنت السلطات الإيرانية من تفكيك خلية إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية في سيستان وبلوشستان، كما تم العثور على حزامين ناسفين بحوزتهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة في مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني أصدرت بيانا، أعلنت فيه "اعتقال اعضاء خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان، واكتشاف حزامين ناسفين في المنطقة الجنوبية الشرقية".

وذكر البيان، أنه استمرارا للمناورة العملياتية لشهداء الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية، نجح مقاتلو هذا المقر في تنفيذ عملية استخباراتية، وتحديد هوية خلية إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية، واعتقال عدد من أفرادها، والعثور على حزامين ناسفين بحوزتهم.

