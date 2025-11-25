إعلان

بينهم أطفال.. 10 قتلى على الأقل بضربات باكستانية على أفغانستان

كتب : مصراوي

05:17 ص 25/11/2025

باكستان وأفغانستان

وكالات

قُتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 9 أطفال، ليل الاثنين-الثلاثاء في ضربات باكستانية على أفغانستان، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة طالبان، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين المتجاورتين.

كتب ذبيح الله مجاهد على منصة "إكس": "الليلة الماضية، قرابة منتصف الليل في ولاية خوست، قصفت القوات الباكستانية منزل أحد المدنيين قُتل 9 أطفال 5 صبيان و4 فتيات وامرأة"، متحدثا أيضا عن ضربات أخرى في منطقتي كونار وبكتيكا الحدوديتين أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

يأتي ذلك في ظل التوترات مع إسلام أباد وعقب تفجير انتحاري استهدف مقرا لقوات الأمن الباكستانية في مدينة بيشاور، في هجوم لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه.

وفي 11 نوفمبر، أدى تفجير انتحاري قرب محكمة في إسلام أباد إلى مقتل 12 شخصا، واتهمت باكستان منفذيه بأنهم خططوا للهجوم من أفغانستان.

وبلغت العلاقات بين البلدين أسوأ مستوياتها منذ سنوات، بعد اشتباكات حدودية الشهر الماضي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلا من الجانبين، تلاها وقف هش لإطلاق النار لم تُستكمَل شروطه وسط تبادل الاتهامات، وفقا للعربية.

