منظمة إياتا: فنزويلا تخطر شركات الطيران الدولية باستئناف الرحلات



وكالات



قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن هيئة الطيران الفنزويلة أبلغت شركات الطيران الدولية أمس الإثنين أن عليها استئناف رحلاتها إلى البلاد في غضون 48 ساعة وإلا خاطرت بفقدان تصاريح تحليقها في سماء البلاد.

كانت شركات طيران دولية عديدة قد ألغت رحلاتها المغادرة من فنزويلا في الأيام الأخيرة بعدما حذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران الكبرى من وضع خطير محتمل عند التحليق في أجواء فنزويلا.

وانتقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يمثل نحو 350 شركة طيران، الخطوة التي اتخذتها السلطات الفنزويلية، محذرًا من أن القرار سيقلل من الاتصال بالبلد، الذي يعد بالفعل أحد أقل البلدان اتصالا في المنطقة.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب للتعليق، ولم تتمكن رويترز بعد من الاتصال بهيئة الطيران الفنزويلية.

كانت شركة الطيران الإسبانية "إير أوروبا" قد قالت في وقت سابق أمس الإثنين، إنها علقت رحلاتها الخمس الأسبوعية بين مدريد وكاراكاس إلى أن تسمح الظروف باستئنافها.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن شركة طيران بلس ألترا علقت أيضا نفس المسار.

قالت شركة الطيران الإسبانية إيبيريا، إنها علقت رحلاتها لفنزويلا لتنضم بذلك إلى شركات طيران أخرى منها جول البرازيلية، وأفيانكا الكولومبية، وتاب إير البرتغالية.

وقال متحدث باسم إيبيريا أمس الإثنين، إن التعليق سيستمر حتى أول ديسمبر على الأقل، بينما قالت شركة جول إن رحلاتها إلى كاراكاس ألغيت يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما ألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها حتى الجمعة.

كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد حذرت قبل أيام من تدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها، إذ قالت إن التهديدات قد تشكل مخاطر على الطائرات على جميع الارتفاعات.

ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة بالمنطقة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، وما لا يقل عن 8 سفن حربية أخرى وطائرات من طراز إف-35، وفقا للغد.