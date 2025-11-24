ترامب يعفو عن ديك رومي والبيت الأبيض ينشر الفيديو.. ما القصة؟

في أجواء احتفالية تقليدية تشهدها الولايات المتحدة كل عام، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو الرسمي عن ديك رومي بمناسبة عيد الشكر، خلال الحفل السنوي الذي أقيم في حديقة الورود بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وظهر ترامب وسط أجواء مرحة وهو يعلن العفو أمام الحضور، فيما نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة إنستجرام مقطع فيديو يوثق هذه اللحظة الاحتفالية التي تُعد جزءًا من الطقوس الرئاسية المتوارثة.

ويُعتبر مشهد "العفو عن الديك الرومي" من أبرز الفعاليات الرمزية في احتفالات عيد الشكر، وهو تقليد يجمع بين روح الدعابة والتراث التاريخي لهذا العيد الوطني الذي يعود إلى بدايات القرن السابع عشر، حين هاجر الأوروبيين إلى القارة الأمريكية هربًا من الاضطهاد الديني، وواجهوا ظروفًا قاسية للبقاء قبل أن يقدم لهم السكان الأصليون المساعدة في الزراعة والصيد.

ومع مرور الزمن، أصبح عيد الشكر مناسبة وطنية يلتف فيها الأمريكيون حول مائدة واحدة تجمع العائلة والأصدقاء، يجددون خلالها قيم الامتنان والتآخي، بينما يظل العفو الرئاسي عن الديك رمزًا يجذب الأنظار ويخلّد في أرشيف البيت الأبيض عامًا بعد عام.