حماس تطالب بملاحقة ومحاكمة "غزة الإنسانية": شاركت في الإبادة والتجويع



قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إعلان "مؤسسة غزة الإنسانية" بإنهاء عملها داخل قطاع غزة، خطوة مستحقّة لمؤسسة لا إنسانية سقطت بسقوط مشروع الإبادة وهندسة التجويع بالشراكة مع الاحتلال الإسرائيل.



وطالبت حماس في بيان لها اليوم الإثنين، المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية بملاحقة "مؤسسة غزة الإنسانية" والقائمين عليها ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.



وفي وقت سابق، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" اليوم إنهاء عملياتها في غزة، مؤكدة أنها بدأت بتفكيك البنية التحتية التي أقامتها في مراكز التوزيع.



وذكرت قناة "فوكس نيوز"، اليوم الاثنين، أن أنشطة المؤسسة ستُنقل إلى منظمات إغاثة أخرى.



وزعم مدير المؤسسة جون أكر، أن "غزة الإنسانية" نجحت في تلبية أهدافها من توزيع المساعدات على سكان غزة المحاصرين.



وقال أكر لقناة فوكس نيوز الأمريكية: "لقد نجحنا في إثبات وجود طريقة أفضل لتقديم المساعدة لسكان غزة"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.