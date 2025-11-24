مندوب فلسطين بمجلس الأمن يطالب أمريكا بالتدخل لمنع انهيار اتفاق غزة

طالب مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، من الإدارة الأمريكية سرعة التدخل لمنع انهيار اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن قطاع غزة.



وشدد منصور خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن اليوم الإثنين، على ضرورة احترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أنه لا يمكن تبرير القتل.



وقال مندوب فلسطين: "إن إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري والاحتلال والضم"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف سياسة التهجير والإحلال وهجمات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.



وأكد منصور، أنه لا بديل عن دور الأمم المتحدة في مجال المساعدات للفلسطينيين.



وذكر مندوب فلسطين بمجلس الأمن، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه.