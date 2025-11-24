حبس أفراد شبكة لتهريب المهاجرين عبر البحر في ليبيا

طرابلس- (د ب أ)

قررت النيابة العامة في ليبيا حبس شخصين من أفراد شبكة عصابة متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

كما قررت النيابة تحريك الدعوى العمومية ضد بقية المتورطين في القضية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين.

وأوضح مكتب النائب العام ، في بيان صحفي ، أن التحقيقات بدأت بناءً على معلومات تلقتها النيابة العامة من إدارة المهام الخاصة، حول استيراد قوارب تستخدم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل: القره بوللي، زوارة، والزاوية، باتجاه مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البيان أن النيابة العامة أشرفت على عملية تفتيش أسفرت عن ضبط قوارب محملة في 59 حاوية شحن بحرية، كانت قد وصلت إلى ميناء مصراتة بالإضافة إلى القبض على شخصين من أفراد الشبكة العصابية.

ووفقًا للبيان، اعترف المتهمان بقيامهما باستخدام 200 قارب مستورد في تهريب المهاجرين منذ عام 2023.

وقرر المحقق حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما وجه بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.