إعلان

حبس أفراد شبكة لتهريب المهاجرين عبر البحر في ليبيا

كتب : مصراوي

04:34 م 24/11/2025

تهريب المهاجرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرابلس- (د ب أ)

قررت النيابة العامة في ليبيا حبس شخصين من أفراد شبكة عصابة متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

كما قررت النيابة تحريك الدعوى العمومية ضد بقية المتورطين في القضية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين.

وأوضح مكتب النائب العام ، في بيان صحفي ، أن التحقيقات بدأت بناءً على معلومات تلقتها النيابة العامة من إدارة المهام الخاصة، حول استيراد قوارب تستخدم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل: القره بوللي، زوارة، والزاوية، باتجاه مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البيان أن النيابة العامة أشرفت على عملية تفتيش أسفرت عن ضبط قوارب محملة في 59 حاوية شحن بحرية، كانت قد وصلت إلى ميناء مصراتة بالإضافة إلى القبض على شخصين من أفراد الشبكة العصابية.

ووفقًا للبيان، اعترف المتهمان بقيامهما باستخدام 200 قارب مستورد في تهريب المهاجرين منذ عام 2023.

وقرر المحقق حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما وجه بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تهريب المهاجرين حبس مهربي المهاجرين ليبيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية