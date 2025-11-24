إعلان

الخارجية الصينية تعلق على نشر اليابان صواريخ قرب تايوان: عمل عدائي

كتب : مصراوي

11:07 ص 24/11/2025

وزارة الخارجية الصينية

وكالات

علقت وزارة الخارجية الصينية على نشر اليابان صواريخ في قاعدة عسكرية قريبة من تايوان، قائلة إن نشر المنظومات الصاروخية "عمل عدائي" يشكل خطوة "متعمدة" من أجل تعزيز التوتر والخصومة في المنطقة.

وأضافت الخارجية الصينية، في تصريحات اليوم الاثنين، أن الخطوات التي وصفتها بـ"الاستفزازية" التي تقوم بها طوكيو تأخذ اليابان إلى المسار الخاطئ.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تأخذ اليابان مخاوف الصين على محمل الجد وتسحب الملاحظات "الخاطئة" حول تايوان وتبدي خطوات للحوار الإيجابي.

وجاء ذلك بعد يوم من حديث وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، الذي كان يزور قاعدة عسكرية قريبة من تايوان، بأن خطط طوكيو لنشر صواريخ في القاعدة تسير في المسار الصحيح، معتبرًا أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في خفض فرص شن هجوم مسلح على بلاده.

وتأتي خطوة نشر الصواريخ في القاعدة الواقعة بجزيرة يوناجوني بجنوب اليابان، في ظل التوتر المتصاعد بين بكين وطوكيو عقب تصريحات الأخيرة عن تايوان.

واندلعت الأزمة بسبب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البرلمان في السابع من نوفمبر الجاري، والتي قالت فيها إن أي هجوم صيني افتراضي على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

وزارة الخارجية الصينية اليابان تايوان

