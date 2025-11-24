مارجوري تايلور جرين تنفي نيتها الترشح للرئاسة الأمريكية



وكالات

نفت العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلور جرين، صحة المعلومات عن نيتها الترشح للرئاسة الأمريكية.

وكتبت تايلور جرين على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا أترشح لمنصب الرئاسة ولم أتحدث أبدا أنني أرغب في ذلك".

كانت تايلور جرين قد أعلنت استقالتها من مجلس النواب اعتبارا من 5 يناير المقبل على خلفية خلافاتها مع الرئيس دونالد ترامب وانتقادها لسياساته، رغم أنها كانت محسوبة منذ فترة طويلة على معسكر "ماغا" المحافظ المؤيد لترامب.

وكانت قد نشرت مجلة "تايم" تقريرا، نقلا عن مصادرها، حول أن تايلور جرين تدرس موضوع الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2028، وفقا لروسيا اليوم.