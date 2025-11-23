إعلان

عمدة موسكو: تدمير طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية

كتب : مصراوي

03:00 ص 23/11/2025

تدمير طائرة بدون طيار

وكالات

أعلن عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين، إن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع أسقطت طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو وتعمل خدمات الطوارئ في موقع التحطم.

كان حاكم منطقة فورونيج ألكسندر جوسيف، قد أعلن عن تهديد بهجوم بطائرات مسيرة في وقت سابق من اليوم.

ودعا المحافظ إلى الهدوء، وقال إن قوات الدفاع الجوي جاهزة لصد أي هجمات محتملة.

كما صدت قوات الدفاع الجوي الروسية هجوما للقوات الأوكرانية على سيفاستوبول؛ وتم إسقاط 3 طائرات بدون طيار فوق البحر، وفقا لما ذكره الحاكم ميخائيل رازفوزهايف

وقال: "الدفاعات الجوية أُسقطت 3 طائرات مسيرة فوق البحر على مسافة بعيدة من الشاطئ".

ووفقا لخدمة الإنقاذ في سيفاستوبول، لم تتضرر أي أهداف مدنية في المدينة، وفقا لروسيا اليوم.

تدمير طائرة بدون طيار العاصمة الروسية عمدة موسكو موسكو روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

