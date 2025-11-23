

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال، شابًّا من بلدة بيت ريما، شمال غربي رام الله، بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًّا، لم تعرف هويته بعد، في أثناء اقتحامها البلدة، فيما اندلعت مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة المجاورة لبيت ريما، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال تمركزت في محيط البلدية ووسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال أجبروا أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، واعتلوا أسطح منازل عدة.

من ناحية أخرى، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي الرام، وجرى نقله إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال في قرية حوسان، غريب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مجلس قروي حوسان، رامي حمامرة، قوله: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في مناطق: المطينة عند المدخل الشرقي، والعين، ووسط القرية، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في هويات المواطنين، كما أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.

وفي مدينة البيرة، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، إذ أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، وفقا للغد.