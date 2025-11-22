القادة الأوروبيون يرفضون خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وكالات

رفض الداعمون الأوروبيون لأوكرانيا خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا بصيغتها الحالية، وقالوا بعد اجتماع أزمة إن مسودة الخطة تصلح "أساسًا" للمباحثات ولكنها تحتاج إلى "عمل إضافي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال القادة الأوروبيون، في بيان اليوم السبت بعد اجتماع مشترك بشأن أوكرانيا: "نعتقد أن مسودة خطة ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) المكوَّنة من 28 بندًا أساس يحتاج عملا إضافيًّا"، ورحبوا باستمرار الجهود الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا.

وأعرب القادة عن قلقهم بشأن القيود المقترحة على عدد القوات في الجيش الأوكراني، مؤكدين مواصلة التعاون عن كثب مع أوكرانيا والولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

وأكد القادة، أن العناصر في خطة ترامب المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ستحتاج موافقتهم، وأضافوا "نحن متفقون من حيث المبدأ أن حدود أوكرانيا يجب ألا تتغير بالقوة".