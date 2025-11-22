إعلان

القادة الأوروبيون يرفضون خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

كتب : مصراوي

04:32 م 22/11/2025

اجتماع القادة الأوروبيون أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

رفض الداعمون الأوروبيون لأوكرانيا خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا بصيغتها الحالية، وقالوا بعد اجتماع أزمة إن مسودة الخطة تصلح "أساسًا" للمباحثات ولكنها تحتاج إلى "عمل إضافي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال القادة الأوروبيون، في بيان اليوم السبت بعد اجتماع مشترك بشأن أوكرانيا: "نعتقد أن مسودة خطة ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) المكوَّنة من 28 بندًا أساس يحتاج عملا إضافيًّا"، ورحبوا باستمرار الجهود الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا.

وأعرب القادة عن قلقهم بشأن القيود المقترحة على عدد القوات في الجيش الأوكراني، مؤكدين مواصلة التعاون عن كثب مع أوكرانيا والولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

وأكد القادة، أن العناصر في خطة ترامب المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ستحتاج موافقتهم، وأضافوا "نحن متفقون من حيث المبدأ أن حدود أوكرانيا يجب ألا تتغير بالقوة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القادة الأوروبيون يرفضون خطة ترامب خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا الداعمون الأوروبيون لأوكرانيا الحرب الروسية على أوكرانيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا