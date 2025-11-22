إعلان

اتهام 4 جنود إسرائيليين بتهريب أسلحة من سوريا إلى بلادهم

كتب : مصراوي

03:47 م 22/11/2025

اتهام 4 جنود إسرائيليين بتهريب أسلحة من سوريا إلى

تل أبيب (د ب أ)

قدّمت النيابة العسكرية في إسرائيل، أمس الجمعة، لوائح اتهام بحق 4 جنود للاشتباه بتهريبهم أسلحة من سوريا إلى إسرائيل، ومن المقرر توجيه اتهامات لاثنين آخرين مطلع الأسبوع المقبل، حسبما أكد الجيش الإسرائيلي.

وردًا على استفسار من صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أكد الجيش الإسرائيلي أن 4 من الجنود الخمسة المحتجزين تم توجيه الاتهام إليهم يوم الجمعة من قِبل النيابة العسكرية في محكمة عسكرية.

وأضاف الجيش، أنه من المقرر أن يتم توجيه الاتهام إلى جنديين آخرين – أحدهما محتجز، بينما الآخر رهن الإقامة الجبرية ولم يكن من بين الـ 12 الذين تم اعتقالهم في البداية في القضية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت يوم الأربعاء الماضي اعتقال عدد من الإسرائيليين من سكان شمال إسرائيل، من بينهم 6 جنود في الخدمة النظامية والاحتياط، وعدد من المواطنين السوريين خلال الشهر الماضي، للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب أسلحة مختلفة من قرية قرب مرتفعات الجولان المحتلة إلى داخل إسرائيل.

وتم الإعلان عن القبض على 12 شخصًا ، 5 جنود في الخدمة ومن الاحتياط و4 مدنيين إسرائيليين و3 سوريين.

