فلسطين على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين

وكالات

قالت قمة مجموعة العشرين في إعلانها، إن المجموعة ستعمل من أجل سلام عادل وشامل في السودان وفلسطين والكونغو الديمقراطية وأوكرانيا.

وانطلقت فعاليات قمة مجموعة العشرين اليوم السبت في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها القارة الإفريقية قمة للمجموعة.

وفي كلمته بالافتتاح، أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن بلاده سعت للحفاظ على نزاهة ومكانة مجموعة العشرين.

وقال رامافوزا، إنه يجب وضع حد للنزاعات المسلحة حول العالم ووضع حد للفقر والبطالة، مشددًا على أنه يجب ألا تكون مصداقية مجموعة العشرين موضع شك "ولن نسمح بإضعافنا".

وأضاف الرئيس الجنوب إفريقي: "يجب ألا نسمح لأي شيء بأن يقلل من قيمة ومكانة وتأثير أول رئاسة إفريقية لمجموعة العشرين".