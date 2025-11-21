إعلان

المجلس المصغر في إسرائيل يلوّح بالعودة إلى حرب غزة

كتب-عبدالله محمود:

09:23 م 21/11/2025

الكابينت

أفادت هيئة البث العبرية، بأن وزراء المجلس الإسرائيلي المصغر خلال اجتماعهم اليوم الجمعة، أكدوا أنه لا مفر من تحرك عسكري إضافي بقطاع غزة إذا استمر تعاظم قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي، بأن تل أبيب ستحصل على الشرعية لنزع سلاح حماس، إذا لم ينجح الأمريكيون في ذلك.

وصرح وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر لـ"جيروزاليم بوست"، بأن الولايات المتحدة لا تتخذ القرارات داخل غزة نيابة عن تل أبيب، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال ردت بقوة عندما وقعت خروقات.

وأكد وزير خارجية إسرائيل، أن أمريكا ستدعم استئناف العمل العسكري في غزة إذا لم تنزع حركة حماس سلاحها.

إسرائيل حرب غزة غزة الكابينت

