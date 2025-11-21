الإمارات تعزي الهند في حادث تحطم طائرة أثناء عرض جوي في دبي

أبو ظبي (د ب أ)

أعربت الإمارات عن تضامنها مع الهند وتعازيها في الحادث المؤلم الذي وقع اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل أحد طياري القوات الجوية الهندية إثر تحطم طائرة خلال المشاركة في عرض جوي في دبي.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان عن "خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وللحكومة الهندية، وللشعب الهندي الصديق في هذا الحادث المؤسف".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإماراتية أن طيارًا تابعًا للقوات الجوية الهندية لقى حتفه جراء تحطم طائرته خلال عرض بمعرض دبي للطيران.

وقالت السلطات الإماراتية، إن طائرة مقاتلة من طراز "تيجاس" متعددة المهام تحطمت خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران، وأفادت بتعامل الفرق المعنية على الفور مع الحادث.

كان سلاح الطيران الهندي قد أعلن مقتل الطيار الذي كان يستقل المقاتلة الهندية التي تحطمت اليوم أثناء عرض جوي أمام الجمهور في معرض دبي للطيران.