إعلان

واشنطن بوست: القادة الأوروبيون يقترحون بديلاً لخطة السلام في أوكرانيا

كتب-عبدالله محمود:

06:26 م 21/11/2025

خطة السلام في أوكرانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت واشنطن بوست الأمريكية عن دبلوماسي أوروبي، بأن والقادة الأوروبيون يرون أن المقترح الأمريكي المعروض بشأن السلام في أوكرانيا روسي خالص.

وأكد الدبلوماسي، أن القادة الأوروبيون سيجتمعون اليوم الجمعة، على هامش قمة العشرين لإعداد مقترح مضاد أكثر ملائمة لأوكرانيا.

وكان أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثة هاتفية مشتركة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لمناقشة خطة السلام الجديدة.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن كييف تواجه أصعب لحظة في تاريخها إما القبول بالخطة المطروحة من أمريكا أو مواجهة شتاء قاس للغاية.

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال، بأن إدارة ترامب أعدّت 28 نقطة في خطة السلام لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا بصحيفة وول ستريت، فإن خطة السلام وضعت بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بالتشاور مع كيريل دميترييف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بديل لخطة السلام في أوكرانيا السلام في أوكرانيا المقترح الأمريكي بشأن السلام في أوكرانيا مة العشرين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا