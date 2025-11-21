واشنطن بوست: القادة الأوروبيون يقترحون بديلاً لخطة السلام في أوكرانيا

نقلت واشنطن بوست الأمريكية عن دبلوماسي أوروبي، بأن والقادة الأوروبيون يرون أن المقترح الأمريكي المعروض بشأن السلام في أوكرانيا روسي خالص.

وأكد الدبلوماسي، أن القادة الأوروبيون سيجتمعون اليوم الجمعة، على هامش قمة العشرين لإعداد مقترح مضاد أكثر ملائمة لأوكرانيا.

وكان أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثة هاتفية مشتركة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لمناقشة خطة السلام الجديدة.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن كييف تواجه أصعب لحظة في تاريخها إما القبول بالخطة المطروحة من أمريكا أو مواجهة شتاء قاس للغاية.

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال، بأن إدارة ترامب أعدّت 28 نقطة في خطة السلام لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا بصحيفة وول ستريت، فإن خطة السلام وضعت بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بالتشاور مع كيريل دميترييف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.