الشرطة الأمريكية تقتل رجلا يحمل سكينا داخل مطار سانت لويس

وكالات

أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) نقلًا عن الشرطة الأمريكية، بمقتل رجل كان يحمل سكينًا في مطار سانت لويس بولاية ميزوري.

وقالت الشرطة، إن ضابطًا في مطار سانت لويس، أكثر مطارات المدينة ازدحامًا، أطلق النار على رجل كان يحمل سكينًا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة خارج أبواب إحدى صالات الوصول، ما أدى إلى وفاته. ولم يُصب أي شخص آخر بأذى.

وصرحت فيرا كلاي، المتحدثة باسم شرطة مقاطعة سانت لويس، بأن إطلاق النار في مطار سانت لويس لامبرت الدولي وقع حوالي الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفة أن الضباط لاحظوا الرجل، الذي لم تُحدد هويته، في مكان لا ينبغي أن يكون فيه ورفضوا مغادرته.

وقالت كلاي، إن الرجل أظهر للضباط سكينًا عندما حاولوا إجباره على التحرك. استخدمت الشرطة مسدسات الصعق الكهربائي، لكن الرجل واصل التقدم نحوهم فأطلق أحدهم النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة.