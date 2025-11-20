إيران: قرار الوكالة الدولية استغلال أمريكي أوروبي لتحقيق أهداف سياسية

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران، مؤكدة أنه يشكل ضربة لاستقلالها ومكانتها ويجعلها أداة سياسية.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها اليوم الخميس، إن قرار الوكالة غير مسؤول وغير مبرر ويتعارض مع مبادئها ومبادئ مجلس الأمن الدولي.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن قرار الوكالة الدولية استغلال أمريكي وأوروبي واضح لتحقيق أهداف سياسية.

وأوضحت الخارجية، أنها أبلغت الوكالة الدولية رسميا بإلغاء اتفاق القاهرة وسنقوم بإجراءات أخرى ردا على القرار.

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن دعوات أمريكا والأوروبيين من أجل التفاوض مع طهران، منافقة وغير جدية وتتعارض مع سلوكهم.