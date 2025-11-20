إعلان

إيران: قرار الوكالة الدولية استغلال أمريكي أوروبي لتحقيق أهداف سياسية

كتب-عبدالله محمود:

09:18 م 20/11/2025

وزارة الخارجية الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران، مؤكدة أنه يشكل ضربة لاستقلالها ومكانتها ويجعلها أداة سياسية.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها اليوم الخميس، إن قرار الوكالة غير مسؤول وغير مبرر ويتعارض مع مبادئها ومبادئ مجلس الأمن الدولي.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن قرار الوكالة الدولية استغلال أمريكي وأوروبي واضح لتحقيق أهداف سياسية.

وأوضحت الخارجية، أنها أبلغت الوكالة الدولية رسميا بإلغاء اتفاق القاهرة وسنقوم بإجراءات أخرى ردا على القرار.

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن دعوات أمريكا والأوروبيين من أجل التفاوض مع طهران، منافقة وغير جدية وتتعارض مع سلوكهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران مجلس الأمن الدولي إلغاء اتفاق القاهرة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة