قالت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إن الإصلاحات المقترحة على قانون الهجرة تستهدف إعادة بناء الثقة في المنظومة بأكملها.

وأكدت شبانة محمود، خلال تصريحات إعلامية لها اليوم الخميس، أن لندن لن تعيد أي مهاجر إلى بلاده إذا كانت الأوضاع هناك خطرة.

وأوضحت الوزيرة البريطانية، أن التعديلات في قانون الهجرة سيناقش رفع الفترة المؤهلة للإقامة الدائمة في بريطانيا من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

وأشارت الوزيرة شبانة، إلى أن الحكومة البريطانية قادرة على إصلاح نظام الهجرة مع الالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية أجرى تعديلات جذرية وشاملة على قوانين حقوق الإنسان وسياسة اللجوء في لندن، لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني.

وفي بيان سابق، أكدت الحكومة أن وزيرة الداخلية ستُحدد التغييرات التي ستطرأ على كيفية تفسير المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.