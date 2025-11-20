إعلان

حماس: إسرائيل لا تحترم الوسطاء والدول الضامنة

كتب-عبدالله محمود:

05:28 م 20/11/2025

حركة حماس

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن إسرائيل ترتكب مجازر كبيرة داخل قطاع غزة، رغم وجود اتفاق السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن السلوك الإسرائيلي يعكس عدم احترام واضح من حكومة الاحتلال للوسطاء والدول الضامنة، مشيرًا إلى أن الدول الضامنة عجزوا عن منع الاحتلال من مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.

ودعا متحدث حماس جميع الأطراف التي وقعت على اتفاق شرم الشيخ، وخاصة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى الوقوف عند مسؤولياتها.

وطالب الأطراف التي وقعت الاتفاق في شرم الشيخ، اتخاذ إجراءات لوقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته لاتفاق وقف الحرب.

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء والمصابين إثر الغارات الإسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس.

ومن جانبها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم استهداف قيادات من حماس بغزة، مضيفة:"أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف اجتماعا لقيادات عسكرية في حماس بحي الزيتون شرق مدينة غزة".

حركة حماس إسرائيل اتفاق السلام دونالد ترامب وقف إطلاق النار

