أبو ظبي: الوجهة المفضلة لشهر رمضان 2026

خلال فبراير ومارس 2026، ستستقبل أبو ظبي الزوار لموسم من التقاليد والثقافة والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك. تستعد الإمارة لتقديم مجموعة فعاليات أكثر ثراءً لعام 2026، بعد نجاح برنامجها الرمضاني لعام 2025 الذي جمع المقيمين والزوار في الفعاليات الثقافية والعروض المناسبة للعائلات وتجارب الطعام المتميزة.

تنبض أبو ظبي بالحياة أثناء الشهر الكريم، عبر تجارب ثقافية وطعام فريدة تمنح الزوار فرصًا لا حصر لها لاحتضان روح رمضان وصنع ذكريات دائمة.

يلعب الطعام دورًا محوريًا في أبو ظبي خلال شهر رمضان، حيث ترحب المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء الإمارة بالضيوف بمجموعة واسعة من المأكولات العالمية إلى جانب النكهات الإماراتية الأصيلة. وفي المساء، يصبح مشهد تناول الطعام أكثر حيوية،مع قوائم إفطار خاصة، وتعاون بين الطهاة، وتجارب موسمية تحتفي بالتراث والابتكار سوياً.

يعد رمضان أحد أكثر الأوقات متعة لتجربة ضيافة الإمارة بالنسبة للمسافرين المهتمين بالطعام. يمكن للزوار الانضمام إلى تجارب الإفطار في الفنادق الفاخرة، والمنتجعات الصحراوية، والخيام المجتمعية، حيث تبرز الضيافة الإماراتية من خلال مشاركة التمور، والقهوة العربية، والأطباق المحلية.

يوفر السحور تحت النجوم في الصحراء اتصالًا هادئًا وروحيًا بالطبيعة، بينما تعرض الأسواق والقرى الرمضانية النابضة بالحياة الحرف اليدوية، والنكهات الموسمية، والعروض الثقافية التي تناسب للعائلات والمسافرين الدوليين على حد سواء. كما يتضمن الموسم أمسيات قصصية، وعزف للعود، وورش عمل للأطفال، ومعارض تراثية في أماكن مثل قصر الحصن والمجمع الثقافي.

يمكن لجميع الضيوف الاستمتاع بالاحتفالات التي تقدمها أبو ظبي خلال رمضان، للانغماس في الثقافة المحلية.

يعد رمضان أيضاً وقتاً مميزاً للعائلات، ولذا تضمن أبو ظبي شعور كل جيل بالاستمتاع. سيتضمن شهر رمضان في عام 2026 مرة أخرى عروضًا مناسبة للعائلات مثل "دخول الأطفال مجاناً" وإقامات شاملة مصممة خصيصًا للتسهيل على العائلات تخطيط رحلات لا تُنسى.

كما توفر أبو ظبي بيئة مثالية للعبادة والتسامح خلال شهر رمضان، حيث يتواجد جامع الشيخ زايد الكبير رمزًا للسلام، ويرحب بالزوار من جميع أنحاء العالم لمعرفة المزيد عن التقاليد الإسلامية. وفي متحف اللوفر أبو ظبي، يوفر فن العمارة المذهل والمعارض العالمية فرصًا للإلهام والتفكير، بينما يروي حصن قصر الحصن التاريخي، الذي يضم أقدم مبنى قائم في المدينة، قصة التحول الملحوظ للإمارة من مستوطنة للغوص لصيد اللؤلؤ إلى مدينة عصرية متكاملة.

وإلى جانب هذه المعالم، يقدم المجمع الثقافي وبيت الحرفيين لمحات عن تراث الإمارة في الإبداع والحرفية.

تدعو أبو ظبي الجميع للتواصل مع ثقافتها ومجتمعها وتقاليدها في شهر رمضان، حيث تعد الإمارة الوجهة المثالية لاحتضان روح الموسم من التجارب الثقافية الفريدة إلى الإفطارات والسحور النابض بالحياة، مع المزيد للاستمتاع به واكتشافه من احتفالات الإمارة برمضان.