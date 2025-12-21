إعلان

مسؤول إسرائيلي: انتهينا من نزع السلاح في 52% في مناطق سيطرتنا بغزة

كتب : محمود الطوخي

12:05 ص 21/12/2025

جنود الاحتلال في غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى تقريبا تمشيط منطقة انتشاره وراء الخط الأصفر في قطاع غزة.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهى من نزع السلاح في نحو 52% من مساحة قطاع غزة الخاضعة لسيطرته.

وذكرت القناة العبرية، أن 6 كتائب من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذت عمليات داخل الخط الأصفر، ودمرت عشرات الكيلومترات من النبية التحتية للمقاومة فوق الأرض وتحت الأرض.

وأوضحت أن من بين الأهداف التي تم تدميرها: أنفاق لفصائل المقاومة، مشيرة إلى أنه تم استهداف 90 هدفا خلال الأسبوع الجاري في غزة، في إطار عملية التطهير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي غزة نزع سلاح غزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية