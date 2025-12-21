مسؤول إسرائيلي: انتهينا من نزع السلاح في 52% في مناطق سيطرتنا بغزة

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى تقريبا تمشيط منطقة انتشاره وراء الخط الأصفر في قطاع غزة.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهى من نزع السلاح في نحو 52% من مساحة قطاع غزة الخاضعة لسيطرته.

وذكرت القناة العبرية، أن 6 كتائب من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذت عمليات داخل الخط الأصفر، ودمرت عشرات الكيلومترات من النبية التحتية للمقاومة فوق الأرض وتحت الأرض.

وأوضحت أن من بين الأهداف التي تم تدميرها: أنفاق لفصائل المقاومة، مشيرة إلى أنه تم استهداف 90 هدفا خلال الأسبوع الجاري في غزة، في إطار عملية التطهير.