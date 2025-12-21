فنزويلا: إيران عرضت التعاون لمواجهة "القرصنة الأمريكية" في الكاريبي

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، السبت، إن إيران عرضت التعاون مع كاراكاس لمواجهة "أعمال القرصنة والإرهاب الدولي" من جانب الولايات المتحدة.

وأشار جيل في بيان على تيليجرام، إلى أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي؛ لمراجعة العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الأخيرة في منطقة الكاريبي وخصوصا التهديدات و"سرقة السفن المحملة بالنفط الفنزويلي.

وأوضح جيل، أن طهران ابّرت عن تضامنها مع فنزويلا وعرضت التعاون "في جميع المجالات" لمواجهة الإجراءات الأمريكية التي "تنتهك القانون الدولي".

وفي وقت سابق من يوم السبت، صرّح مسؤولون أمريكيون بأن خفر السواحل صادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا، ما يُعد الاعتراض الثاني خلال أيام.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض حصار شامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة أو المغادرة من فنزويلا.