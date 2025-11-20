ترامب يوقّع على مشروع قانون للإفراج عن ملفات "إبستين" الجنسية

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون يأمر وزارة العدل بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بقضية "جيفري إبستين" المتهم بارتكاب جرائم جنسية.

ويطالب مشروع القانون الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، وزارة العدل بنشر كافة السجلات والاتصالات والوثائق والمواد غير السرية التي بحوزتها، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال 30 يوما.

وفي السابق، عارض الرئيس الأمريكي الدعوات المتزايدة للإفراج عن ملفات المتهم بارتكاب جرائم الاتجار الجنسي جيفري إبستين، معتبرا أن الأمر بمته مجرد "خدعة".

وأكد ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن هذه الخدعة ستعود بنتائج عكسية على الديمقراطيين، في إشارة إلى ارتباطهم بتلك الدعوات للإفراج عن الملفات.

وكتب ترامب: "قد يُكشف قريبا عن حقيقة ارتباط الديمقراطيين بجيفري إبستين، لأنني وقعت الآن على مشروع قانون نشر ملفاته".

وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء، أن وارة العدل ستفرج عن الملفات المتعلقة بقضية إبستين في غضون 30 يوما، كما ينص التشريع الذي أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء.