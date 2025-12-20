عبد العاطي ورئيس الإيكواس يبحثان سبل التعاون في مختلف المجالات

وكالات

التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم السبت مع رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) عمر علي توراي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والمفوضية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء الذي جاء على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الروسي الأفريقي، الحرص على تعزيز التعاون مع المفوضية خاصة فيما يتعلق بالتنسيق حول موضوعات السلم والأمن بمنطقة الساحل، ومتابعة تنفيذ مخرجات الجولة التي قام بها وزير الخارجية في غرب أفريقيا والساحل في يوليو الماضي، والتي تضمنت الالتقاء بمفوض السلم والأمن بالإيكواس، معرباً عن تقدير مصر للدور المحوري الذي يضطلع به الإيكواس في دعم الاستقرار والتنمية في غرب أفريقيا.

وأشار وزير الخارجية إلى استعداد مصر لنقل خبراتها في موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف لمسئولي مفوضية الإيكواس، مشيدا بالتقدم الذي أحرزه التجمع على صعيد إطلاق منطقة تجارة حرة تجمع أعضاءه، ومنح مواطني الدول الأعضاء حرية التنقل والعمل.

وأكد عبد العاطي على الأولوية التي توليها مصر لتعزيز التبادل التجاري وحركة الاستثمارات بين مصر والدول الأعضاء بالإيكواس، وبحث سبل الاستفادة من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدول التجمع، أخذا في الاعتبار تواجد العديد منها بتلك الدول منذ فترات طويلة قامت خلالها بتنفيذ العديد من المشروعات المهمة.

في ذات السياق، أشاد عبد العاطي بقرار تدشين مجلس الأعمال الخاص بتجمع الإيكواس، معرباً عن تطلعه لإطلاق شراكة مع ذلك المجلس، بما في ذلك بحث إمكانية تنظيم منتدى أعمال مشترك بمشاركة الشركات الكبرى من الجانبين.

وعلى الصعيد الاقليمي، تبادل الجانبان الرؤى إزاء التحديات الأمنية المتنامية في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ولاسيما ما يتعلق بانتشار الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود دول المنطقة في تعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسببة لتلك التحديات، بما يسهم في تحقيق السلم والتنمية المستدامة.