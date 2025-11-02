السلطة الفلسطينية تحذر من انهيارها بسبب حجز إسرائيل أموال المقاصة

وكالات

حذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين، اليوم الأحد، من انهيار السلطة الفلسطينية، نتيجة استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب (المقاصة).

والمقاصة هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وتطالب السلطة الفلسطينية وأطراف دولية أخرى، منها الاتحاد الأوروبي، بالإفراج الفوري عن إيرادات الضرائب المحتجزة، والتي تُعد ضرورية لتمكين السلطة الفلسطينية من أداء مهامها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.