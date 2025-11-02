إعلان

انتشال جثة قائد فرقة غزة الذي أسرته المقاومة في 7 أكتوبر 2023

كتب : مصراوي

04:34 م 02/11/2025

وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه تم انتشال جثة قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال، آساف حمامي، الذي أسرته مقاتلو حماس في 7 أكتوبر 2023.

ووفقًا للصحيفة، فإن المنطقة التي انتشلت منها حماس الجثة كان قد بحث فيها جيش الاحتلال سابقًا ولم يتمكن من العثور على أي جثث هناك.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، نقلت القناة 12 عن مصدر بالجيش الإسرائيلي، أن الجيش يستعد لاحتمال استعادة جثة أسير أو أكثر من قطاع غزة الليلة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، إن الحكومة وافقت على دخول حركة حماس مع الصليب الأحمر منطقة الخط الأصفر للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين مفقودين في غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن فريقًا من الصليب الأحمر يتوجه إلى شرقي خان يونس للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

آساف حمامي غزة جيش الاحتلال حماس

