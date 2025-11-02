الشيباني: نتعامل بدبلوماسية مع استفزازات إسرائيل.. والشرع سيزور واشنطن

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن بلاده ترفض أن تكون مركزًا للاستقطاب أو أن تكون مع طرف ضد آخر، وتسعى لتوطيد علاقتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أساس التعاون والانفتاح.

وأضاف الشيباني، اليوم الأحد خلال كلمته في منتدى حوار المنامة 2025، أن القانون هو الأساس الجامع لكل مكونات الشعب السوري، مؤكدًا التزام الحكومة بتعزيز السلم الأهلي وتحقيق العدالة، رغم التحديات الصعبة التي واجهتها البلاد وسقوط أكثر من 250 ألف مفقود في عهد النظام البائد.

وتابع: "أسسنا اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية وهي الحد الفاصل الذي نعتمد عليه كي تصل الحقيقة للناس ونحمي شعبنا"، مشيرًا إلى أن سوريا تفتخر بتنوعها الثقافي والعرقي، وتحرص على مد اليد للحلفاء والأصدقاء تحقيقًا للمصالح المشتركة في المنطقة.

وصرح الشيباني بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيقوم بزيارة إلى البيت الأبيض في مطلع نوفمبر الجاري، كاشفًا أن ملفات إعادة إعمار سوريا والشراكة القوية مع الولايات المتحدة ستكون محور المباحثات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد وزير الخارجية السوري، أن بلاده تتعامل بدبلوماسية مع "الاستفزازات" الإسرائيلية، وتحرص على حماية مصالحها من دون الانجرار نحو التصعيد أو المواجهة.

وأضاف الشيباني: "نريد شراكة قوية جدًا مع أمريكا، نحاول التعامل بدبلوماسية مع استفزازت إسرائيل، لا نزحف نحو إسرائيل وإنما نحاول كف شرها عنا".

واختتم بالقول: "نمد يدنا للأصدقاء والحلفاء ليكونوا شركاء في بناء بلدنا وهو ما سينعكس بالخير والنفع والسلام للمنطقة بأسرها".