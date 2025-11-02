بعد اتهام أمريكا حماس بـ"الاستيلاء" على المساعدات.. الحركة ترد

وكالات

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة ما وصفته بـ"افتراءات" القيادة الوسطى الأمريكية بشأن نهب شاحنة مساعدات، مؤكدة أنها "ادعاءات باطلة".

وقالت حماس، في بيان اليوم الأحد، إن الادعاءات الأمريكية تأتي في سياق تبرير تقليص المساعدات الإنسانية المحدودة أصلًا للمدنيين في قطاع غزة.

وأضافت الحركة "المشهد الذي استندت إليه القيادة الوسطى الأمريكية مختلق ومفتعل لتبرير سياسات الحصار وتقليص الدعم".

وتابعت: "الأجهزة الأمنية في غزة قدمت أكثر من ألف شهيد أثناء تأمين قوافل الإغاثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات لمستحقيها".

وجاء بيان حماس ردًا على مقطع الفيديو الذي نشرته القيادة الوسطى الأمريكية، والتي قالت إنه تم تصويره في 31 أكتوبر الماضي، ويُظهر عناصر من الحركة ينهبون محتويات شاحنة كانت ضمن قافلة إنسانية متجهة إلى سكان شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق زعمها.

وقالت القيادة الوسطى، في بيان السبت، إن مركز التنسيق تلقى بلاغًا عبر المراقبة الجوية من طائرة مسيرة أمريكية كانت تحلّق فوق القافلة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأضاف البيان: "تلقى مركز التنسيق في كريات جات بلاغا عبر المراقبة الجوية من طائرة أمريكية من طراز إم كيو 9 كانت تحلّق فوق القافلة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يفيد بأن المسلحين هاجموا السائق وسرقوا المساعدات والشاحنة".

وزعم البيان أن السائق جُر إلى منتصف الطريق وتُرِك ممددًا على الأرض، مشيرًا إلى أن حالته لا تزال غير معروفة.

https://x.com/CENTCOM/status/1984634991930974459